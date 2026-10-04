Campos do Jordão encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 131 seções totalizadas. O município registrou 29.252 comparecimentos, enquanto 8.854 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 23,24% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Campos, com 59,35% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 76,66%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado ficaram nas primeiras posições.
Presidente
Dos 29.252 votos registrados para presidente, foram contabilizados 25.790 votos válidos, além de 1.508 votos em branco e 1.954 nulos.
Confira o resultado:
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Flávio Bolsonaro (PL – 22): 59,35% — 16.257 votos
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Lula (PT – 13): 29,63% — 8.117 votos
Escritor Augusto Cury (Avante – 70): 4,48% — 1.226 votos
Renan Santos (Missão – 14): 2,89% — 792 votos
Ronaldo Caiado (PSD – 55): 2,77% — 760 votos
Zema (Novo – 30): 0,53% — 145 votos
Samara (UP – 80): 0,18% — 50 votos
Hertz Dias (PSTU – 16): 0,01% — 4 votos
Clariana Barão (DC – 27): 0,06% — 16 votos
Edmilson Costa (PCB – 21): 0,03% — 7 votos
Veterinário Wilson Grassi (Democrata – 35): 0,05% — 14 votos
Rui Costa Pimenta (PCO – 29): 0,01% — 2 votos
Governo de São Paulo
Na disputa pelo governo paulista, foram registrados 29.252 votos, com 25.790 votos válidos. Tarcísio terminou na primeira colocação, seguido por Fernando Haddad.
Resultado:
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Tarcísio (Republicanos – 10): 76,66% — 19.770 votos
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Fernando Haddad (PT – 13): 22,65% — 5.842 votos
Vivian Mendes (UP – 80): 0,23% — 60 votos
Vera Lúcia (PSTU – 16): 0,26% — 67 votos
Carlos Machado (PCB – 21): 0,20% — 51 votos
Senado
Campos teve duas vagas em disputa para o Senado. Como cada eleitor podia votar em dois candidatos, foram contabilizados 58.504 votos nominais. O total de votos válidos foi de 46.329.
Os mais votados foram Guilherme Derrite e André do Prado:
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Guilherme Derrite (PP – 111): 36,30% — 16.823 votos
André do Prado (PL – 222): 34,74% — 16.098 votos
Simone Tebet (PSB – 400): 13,80% — 6.397 votos
Marina Silva (Rede – 180): 12,70% — 5.884 votos
Guto Schiavetto (Missão – 144): 0,81% — 377 votos
Geraldo Rufino (Pode – 200): 0,79% — 366 votos
Soninha Francine (Cidadania – 232): 0,24% — 110 votos
Maíra de Souza (UP – 808): 0,20% — 95 votos
Dra. Eliana Ferreira (PSTU – 161): 0,16% — 74 votos
Marcio Alves (UP – 800): 0,12% — 54 votos
Petter Maahs (PCB – 211): 0,08% — 37 votos
Weller Gonçalves (PSTU – 160): 0,03% — 14 votos
William Teixeira (Agir – 360): 0,03% — 15 votos — anulado sub judice
Comparecimento
O município possui 38.106 eleitores aptos. Desse total, 29.252 compareceram às urnas, enquanto 8.854 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 76,76%, e a abstenção ficou em 23,24%.
A apuração foi encerrada às 19h14 deste domingo (4), no horário local, com todas as 131 seções totalizadas.