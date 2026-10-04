Campos do Jordão encerrou a apuração das eleições deste domingo (4) com 100% das 131 seções totalizadas. O município registrou 29.252 comparecimentos, enquanto 8.854 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 23,24% do eleitorado apto.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Campos, com 59,35% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Tarcísio liderou com 76,66%. Já na disputa pelas duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite e André do Prado ficaram nas primeiras posições.

Presidente