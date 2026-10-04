São Bento do Sapucaí encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As 32 seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 7.235 eleitores comparecendo às urnas, entre os 9.073 eleitores aptos.

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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 4.061 votos, o equivalente a 59,55% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.098 votos (30,76%).

Resultado para presidente