São Bento do Sapucaí encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As 32 seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 7.235 eleitores comparecendo às urnas, entre os 9.073 eleitores aptos.
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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 4.061 votos, o equivalente a 59,55% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.098 votos (30,76%).
Resultado para presidente
Flávio Bolsonaro (PL): 4.061 votos — 59,55%
Lula (PT): 2.098 votos — 30,76%
Escritor Augusto Cury (Avante): 244 votos — 3,58%
Ronaldo Caiado (PSD): 185 votos — 2,71%
Renan Santos (Missão): 195 votos — 2,86%
Zema (Novo): 28 votos — 0,41%
Samara (UP): 3 votos — 0,04%
Clariana Barão (DC): 3 votos — 0,04%
Hertz Dias (PSTU): 1 voto — 0,01%
Edmilson Costa (PCB): 0 votos — 0,00%
Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 2 votos — 0,03%
Rui Costa Pimenta (PCO): 0 votos — 0,00%
A eleição presidencial registrou 7.235 votos, sendo 6.820 válidos, 164 votos em branco (2,27%) e 251 votos nulos (3,47%).
Resultado para governador
Na disputa pelo Governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) terminou em primeiro lugar em São Bento do Sapucaí, com 4.852 votos, correspondentes a 76,29% dos votos válidos.
Fernando Haddad (PT) recebeu 1.460 votos (22,96%).
Os demais candidatos tiveram a seguinte votação:
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Vivian Mendes (UP): 19 votos — 0,30%
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Vera Lúcia (PSTU): 19 votos — 0,30%
Carlos Machado (PCB): 10 votos — 0,16%
Foram registrados 7.235 votos na disputa pelo governo estadual. Desse total, 6.360 foram válidos, 351 votos em branco (4,85%) e 524 votos nulos (7,24%).
Resultado para o Senado
São Paulo teve duas vagas em disputa no Senado. Em São Bento do Sapucaí, os dois candidatos mais votados foram Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
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Guilherme Derrite (PP): 4.352 votos — 36,61%
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André do Prado (PL): 4.248 votos — 35,74%
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Simone Tebet (PSB): 1.600 votos — 13,46%
Marina Silva (Rede): 1.451 votos — 12,21%
Guto Schiavetto (Missão): 81 votos — 0,68%
Geraldo Rufino (Pode): 71 votos — 0,60%
Soninha Francine (Cidadania): 23 votos — 0,19%
Maíra de Souza (UP): 18 votos — 0,15%
Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 14 votos — 0,12%
Petter Maahs (PCB): 14 votos — 0,12%
Marcio Alves (UP): 8 votos — 0,07%
Weller Gonçalves (PSTU): 6 votos — 0,05%
William Teixeira (Agir): 0 votos — 0,00%
Como cada eleitor podia votar em dois candidatos para o Senado, foram registrados 14.470 votos nessa disputa. O total inclui 11.886 votos válidos, 1.175 votos em branco (8,12%) e 1.409 votos nulos (9,74%).
Comparecimento
São Bento do Sapucaí tem 9.073 eleitores aptos. O comparecimento foi de 7.235 eleitores, equivalente a 79,74%. A abstenção ficou em 20,26%, com 1.838 eleitores que não compareceram.
Com as 32 seções totalizadas, a apuração no município está 100% concluída.