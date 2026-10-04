O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu a eleição para governador em Taubaté, no primeiro turno, com 121.019 votos, 73,62% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o governador, que foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes, superou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que teve 41.956 votos, 25,52% dos válidos.
Vivian Mendes (UP) ficou em terceiro, com 472 votos (0,29%). Na sequência, aparecem Vera Lúcia (530 votos) e Carlos Machado (399).
A cidade registrou 164.376 votos válidos, com 8,480 em branco e 11.249 nulos. A abstenção chegou a 23,16% (55.491 eleitores), dos 239.956 que estavam aptos para votar.