Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As 20 seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 4.986 eleitores tendo comparecido às urnas entre os 6.113 eleitores aptos.
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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 2.723 votos, correspondentes a 58,21% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 1.527 votos (32,64%).
Escritor Augusto Cury (Avante) recebeu 142 votos (3,04%). Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 128 votos (2,74%).
Também foram registrados 20 votos para Zema (Novo), 3 para Samara (UP), 3 para Hertz Dias (PSTU), 1 para Clariana Barão (DC), 1 para Edmilson Costa (PCB) e 2 para Rui Costa Pimenta (PCO). Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não recebeu votos no município.
A eleição presidencial teve 4.986 votos, sendo 4.678 válidos, 136 votos em branco (2,73%) e 172 votos nulos (3,45%).
Tarcísio lidera disputa pelo governo de São Paulo
Na eleição para o Governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) terminou em primeiro lugar em Santo Antônio do Pinhal, com 3.220 votos, equivalentes a 74,11% dos votos válidos.
Fernando Haddad (PT) recebeu 1.098 votos (25,27%). Os demais candidatos tiveram votação inferior a 20 votos: Vivian Mendes (UP) recebeu 15 votos (0,35%), Vera Lúcia (PSTU) teve 7 votos (0,16%) e Carlos Machado (PCB) recebeu 5 votos (0,12%).
Foram contabilizados 4.986 votos na disputa pelo governo estadual. Desse total, 4.345 foram válidos, 265 foram votos em branco (5,31%) e 376 foram nulos (7,54%).
Derrite e André do Prado são os mais votados para o Senado
Na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram os dois candidatos mais votados em Santo Antônio do Pinhal.
Derrite recebeu 2.959 votos, correspondentes a 35,97% dos votos válidos. André do Prado teve 2.927 votos (35,58%).
Na sequência aparecem Simone Tebet (PSB), com 1.142 votos (13,88%), e Marina Silva (Rede), com 1.059 votos (12,87%).
Entre os demais candidatos, Guto Schiavetto (Missão) recebeu 64 votos (0,78%); Geraldo Rufino (Pode), 37 votos (0,45%); Soninha Francine (Cidadania), 12 votos (0,15%); Maíra de Souza (UP), 9 votos (0,11%); Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 9 votos (0,11%); Marcio Alves (UP), 2 votos (0,02%); Petter Maahs (PCB), 5 votos (0,06%); e Weller Gonçalves (PSTU), 2 votos (0,02%). William Teixeira (Agir) teve zero votos, com registro como anulado sub judice.
Como cada eleitor podia votar em dois candidatos ao Senado, foram registrados 9.972 votos nessa disputa. O total corresponde a 8.227 votos válidos, 827 votos em branco (8,29%) e 918 votos nulos (9,21%).
Comparecimento
Santo Antônio do Pinhal tem 6.113 eleitores aptos. O comparecimento foi de 4.986 eleitores, equivalente a 81,56%, enquanto 1.127 eleitores não compareceram, representando 18,44% de abstenção.
Com as 20 seções eleitorais totalizadas, os resultados do município estão 100% apurados.