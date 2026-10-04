O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), comemorou a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com um recado direto ao PT.

"São José deu o recado: PT AQUI NÃO!", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais, neste domingo (4), logo após a divulgação do resultado das urnas.

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