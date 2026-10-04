O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), comemorou a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com um recado direto ao PT.
"São José deu o recado: PT AQUI NÃO!", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais, neste domingo (4), logo após a divulgação do resultado das urnas.
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Na mensagem, Anderson também parabenizou Tarcísio e o vice-governador Felício Ramuth (PSD) pela vitória. "Seguimos juntos para fazer São José, o Vale e São Paulo avançarem ainda mais nos próximos quatro anos", afirmou.
Tarcísio vence no primeiro turno
Tarcísio foi reeleito governador de São Paulo já no primeiro turno, com mais de 13 milhões de votos, o equivalente a 62,85% dos votos válidos, com 90% das urnas apuradas. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), seu principal adversário na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, tinha cerca de 7,5 milhões de votos.
O resultado confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas. Levantamento Atlas/Estadão divulgado na tarde de sábado (3) mostrava Tarcísio com 57,4% dos votos válidos, contra 41,6% de Haddad.
O último governador paulista a vencer a eleição sem precisar de segundo turno foi Geraldo Alckmin, então no PSDB, em 2014.
Caminhos até a disputa
A trajetória até a reeleição teve desvios. Tarcísio era o nome de consenso da direita para disputar a Presidência da República, mas os planos foram frustrados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, em prisão domiciliar, decidiu manter o capital político na família.
Haddad, por sua vez, afirmava categoricamente que não concorreria a nenhum cargo em 2026, mas cedeu à pressão do presidente Lula (PT), que considerava importante ter um palanque forte do partido no maior colégio eleitoral do País.
Campanha e apoio a Flávio Bolsonaro
Há quatro anos, recém-chegado a São Paulo e sem experiência eleitoral, Tarcísio tinha como principal cartão de visitas o apoio de Bolsonaro. Nesta eleição, demonstrou gratidão ao ex-presidente e apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência, intensificando as agendas conjuntas na reta final da campanha.
Em um dos últimos atos, na sexta-feira (2), o governador afirmou que pretende se colocar à disposição de Flávio caso ele avance para um eventual segundo turno. Segundo Tarcísio, poderá atuar pela candidatura em São Paulo e em outros estados, independentemente do resultado paulista.
Desafios no Vale do Paraíba
Entre as tarefas do segundo mandato, Tarcísio terá de efetivar a implantação das câmeras do programa Muralha Paulista nas cidades do Vale do Paraíba, principal aposta do governo para reduzir a violência na região. A licitação para aquisição do novo sistema está atrasada desde 2023 e deve ficar para depois da eleição.