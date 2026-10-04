Arapeí, no Vale Histórico, encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As oito seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 1.989 eleitores presentes entre os 2.505 aptos a votar.

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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou em primeiro lugar no município, com 928 votos, o equivalente a 49,60% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 843 votos (45,06%).