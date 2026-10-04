Arapeí, no Vale Histórico, encerrou a apuração das Eleições 2026 com 100% das urnas totalizadas. As oito seções eleitorais do município foram contabilizadas, com 1.989 eleitores presentes entre os 2.505 aptos a votar.
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Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou em primeiro lugar no município, com 928 votos, o equivalente a 49,60% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo, com 843 votos (45,06%).
Escritor Augusto Cury (Avante) recebeu 41 votos (2,19%). Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 21 votos (1,12%), e Ronaldo Caiado (PSD), com 35 votos (1,87%). Os demais candidatos tiveram votação inferior a três votos ou não receberam votos no município.
No total, a eleição presidencial em Arapeí registrou 1.989 votos, sendo 1.871 válidos, 29 em branco (1,46%) e 89 nulos (4,47%). A abstenção foi de 516 eleitores, equivalente a 20,60% do eleitorado apto.
Tarcísio vence disputa pelo governo de São Paulo
Na eleição para o Governo de São Paulo, Tarcísio (Republicanos) foi o candidato mais votado em Arapeí, com 1.077 votos, correspondentes a 60,92% dos votos válidos.
Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar, com 686 votos (38,80%). Vivian Mendes (UP) e Vera Lúcia (PSTU) receberam dois votos cada, enquanto Carlos Machado (PCB) teve um voto.
Foram registrados 1.989 votos na disputa pelo governo estadual, dos quais 1.768 foram válidos. Houve ainda 59 votos em branco (2,97%) e 162 nulos (8,14%).
Derrite e André do Prado lideram disputa pelo Senado
Para o Senado, que tinha duas vagas em disputa, os dois candidatos mais votados em Arapeí foram André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).
André do Prado recebeu 979 votos, correspondentes a 29,16% dos votos válidos. Derrite teve 976 votos, com 29,07%.
Na sequência ficaram Simone Tebet (PSB), com 702 votos (20,91%), e Marina Silva (Rede), com 626 votos (18,65%).
Os demais candidatos tiveram votação inferior a 60 votos. Geraldo Rufino (Pode) recebeu 59 votos (1,76%); Guto Schiavetto (Missão), 9 votos (0,27%); Maíra de Souza (UP), 3 votos (0,09%); e Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 2 votos (0,06%). Marcio Alves (UP) recebeu um voto (0,03%). Os demais candidatos não tiveram votos registrados.
Na disputa pelo Senado, foram contabilizados 3.978 votos, já que cada eleitor podia votar em dois candidatos. O total corresponde a 3.357 votos válidos, 220 votos em branco (5,53%) e 401 votos nulos (10,08%).
Arapeí tem 2.505 eleitores aptos. O comparecimento foi de 1.989 eleitores, equivalente a 79,40%, enquanto 516 eleitores não compareceram, representando 20,60% de abstenção.
Com a totalização das oito seções, os resultados registrados no município estão 100% apurados.