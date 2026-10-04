O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Taubaté, no primeiro turno, com 104.820 votos, 60,12% dos válidos.

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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 50.107 votos, 28,74% dos válidos.