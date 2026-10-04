O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização da apuração da Justiça Eleitoral. Com 84,96% das seções totalizadas, Flávio aparece com 48,47% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 43,49%.
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A atualização dos dados ocorreu às 19h45. Até o momento, foram totalizadas 424.153 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 48.704.246 votos, enquanto Lula tem 43.705.754 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 4.998.492 votos.
O resultado ainda é parcial e pode sofrer alterações com a continuidade da apuração. O eleitorado apto para a eleição é de 158.745.502 pessoas. Nas seções já totalizadas, foram registrados 105.444.248 votos, dos quais 100.491.132 são válidos.
Na terceira colocação aparece Escritor Augusto Cury (Avante), com 2,94% dos votos válidos, o equivalente a 2.958.595 votos. Em seguida estão Renan Santos (Missão), com 2,31% e 2.326.033 votos, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,27% e 2.283.182 votos.
Na sequência aparecem Zema (Novo), com 0,29% e 286.923 votos; Samara (UP), com 0,11% e 106.993 votos; Hertz Dias (PSTU), com 0,04% e 37.689 votos; Clariana Barão (DC), com 0,03% e 34.786 votos; Edmilson Costa (PCB), com 0,02% e 19.160 votos; Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 0,01% e 14.554 votos; e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,01% e 13.217 votos.
Entre os votos contabilizados até agora, 1.934.645 foram anulados, representando 1,83%, enquanto 3.018.471 foram votos em branco, o equivalente a 2,86%.
A abstenção nas seções totalizadas está em 20,98%, com 28.002.713 eleitores que não compareceram. O comparecimento registrado até o momento é de 79,02%, correspondente a 105.444.248 votantes.
A apuração continua durante a noite deste domingo (4), e os números devem ser atualizados à medida que novas seções eleitorais forem totalizadas. O resultado apresentado até o momento ainda é parcial.