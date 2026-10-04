O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização da apuração da Justiça Eleitoral. Com 84,96% das seções totalizadas, Flávio aparece com 48,47% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 43,49%.

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A atualização dos dados ocorreu às 19h45. Até o momento, foram totalizadas 424.153 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 48.704.246 votos, enquanto Lula tem 43.705.754 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 4.998.492 votos.