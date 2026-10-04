Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos para representar São Paulo no Senado Federal nas eleições deste domingo (4). Os dois candidatos aparecem na liderança com 88,89% das seções eleitorais totalizadas, segundo a atualização da Justiça Eleitoral divulgada às 19h29. Eles são apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também disputa a reeleição
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Derrite soma 30,72% dos votos válidos, com 11.822.419 votos. André do Prado aparece em seguida, com 29,38%, totalizando 11.306.264 votos. Como São Paulo tinha duas vagas em disputa nesta eleição, os dois candidatos garantiram a eleição com a parcial disponível.
Derrite, que já era deputado federal, também foi secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio até o início do ano. Já André do Prado era presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e já foi prefeito de Guararema, na Grande São Paulo.
A apuração já contabilizou 92.139 das 103.656 seções eleitorais do estado. Foram registrados 46.762.282 votos, sendo 38.472.712 votos válidos, o equivalente a 82,29%.
Na terceira colocação está Simone Tebet (PSB), com 19,11%, ou 7.353.715 votos. Marina Silva (Rede) aparece em quarto lugar, com 18,01% e 6.929.237 votos.
Os demais candidatos aparecem com percentuais inferiores a 1%. Guto Schiavetto (Missão) tem 0,91% e 348.340 votos, seguido por Geraldo Rufino (Pode), com 0,89% e 343.661 votos, e Soninha Francine (Cidadania), com 0,38% e 146.728 votos.
Na sequência estão Maíra de Souza (UP), com 0,21% e 80.953 votos; Dra. Eliana Ferreira (PSTU), com 0,15% e 57.870 votos; Marcio Alves (UP), com 0,10% e 39.924 votos; Petter Maahs (PCB), com 0,07% e 25.203 votos; e Weller Gonçalves (PSTU), com 0,05% e 18.398 votos.
William Teixeira (Agir) aparece com 0,02%, somando 7.720 votos, classificados como anulados sub judice.
Comparecimento
O eleitorado apto nas seções totalizadas é de 30.164.914 pessoas. O comparecimento chegou a 23.381.141 eleitores, enquanto 6.783.773 não compareceram, representando uma abstenção de 22,49%.
Também foram registrados 3.776.733 votos em branco, equivalentes a 8,08%, e 4.505.117 votos nulos, correspondentes a 9,63%.
Com a maioria das seções de São Paulo já totalizada, Derrite e André do Prado ocupam as duas vagas destinadas ao estado no Senado.