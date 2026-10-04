Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos para representar São Paulo no Senado Federal nas eleições deste domingo (4). Os dois candidatos aparecem na liderança com 88,89% das seções eleitorais totalizadas, segundo a atualização da Justiça Eleitoral divulgada às 19h29. Eles são apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também disputa a reeleição

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Derrite soma 30,72% dos votos válidos, com 11.822.419 votos. André do Prado aparece em seguida, com 29,38%, totalizando 11.306.264 votos. Como São Paulo tinha duas vagas em disputa nesta eleição, os dois candidatos garantiram a eleição com a parcial disponível.