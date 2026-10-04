O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições deste ano, no próximo dia 25 de outubro.
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Com 97,97% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro aparece na primeira colocação, com 47,35% dos votos válidos e 55.318.647 votos. Lula está em segundo, com 44,78% e 52.318.842 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 2.999.805 votos.
O resultado confirma as projeções dos principais institutos de pesquisa, que apontavam uma disputa apertada entre os dois candidatos no primeiro turno.
O segundo turno está em linha com o que se viu na campanha desde que Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por ter tentado dar um golpe ao não aceitar a derrota para Lula em 2022, indicou seu primogênito como sucessor nas urnas, no fim de 2025.