O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições deste ano, no próximo dia 25 de outubro.

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Com 97,97% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro aparece na primeira colocação, com 47,35% dos votos válidos e 55.318.647 votos. Lula está em segundo, com 44,78% e 52.318.842 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 2.999.805 votos.