Um ciclista uruguaio de 29 anos que estava desaparecido e sem contato com a família desde 19 de setembro foi localizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) neste domingo (4), em Santa Isabel. O jovem foi encontrado em um Ponto de Apoio ao Peregrino, instalado às margens da rodovia.

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O caso mobilizou autoridades brasileiras e uruguaias. O Consulado Geral do Uruguai em São Paulo havia acionado a PRF para solicitar apoio nas buscas, após familiares e veículos de comunicação do país ampliarem o apelo pela localização do ciclista.