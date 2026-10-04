Um ciclista uruguaio de 29 anos que estava desaparecido e sem contato com a família desde 19 de setembro foi localizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) neste domingo (4), em Santa Isabel. O jovem foi encontrado em um Ponto de Apoio ao Peregrino, instalado às margens da rodovia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso mobilizou autoridades brasileiras e uruguaias. O Consulado Geral do Uruguai em São Paulo havia acionado a PRF para solicitar apoio nas buscas, após familiares e veículos de comunicação do país ampliarem o apelo pela localização do ciclista.
O jovem viajava de bicicleta por longas distâncias e estava acompanhado de um amigo. Segundo a PRF, ele foi identificado pelas equipes durante o patrulhamento realizado na região como parte da Operação Santuário Nacional Aparecida 2026.
A operação reforçou a presença de policiais nas rodovias utilizadas por peregrinos e outros viajantes que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. O monitoramento também inclui pontos de apoio destinados a pedestres e ciclistas.
Após ser localizado, o uruguaio foi acolhido no ponto de apoio e utilizou um telefone da PRF para entrar em contato com o consulado e com seus familiares. A ligação permitiu confirmar que ele estava bem e tranquilizar os parentes depois de duas semanas sem notícias.
Com o paradeiro confirmado e a família informada, o ciclista deverá retornar ao Uruguai nos próximos dias.