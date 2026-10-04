O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização mais recente da apuração da Justiça Eleitoral. Com 64,81% das seções totalizadas, Flávio aparece com 49,58% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 42,25%.

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A atualização dos dados ocorreu às 19h06. Até o momento, foram totalizadas 323.539 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 37.566.895 votos, enquanto Lula tem 32.007.853 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 5.559.042 votos.