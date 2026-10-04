O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização mais recente da apuração da Justiça Eleitoral. Com 64,81% das seções totalizadas, Flávio aparece com 49,58% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 42,25%.
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A atualização dos dados ocorreu às 19h06. Até o momento, foram totalizadas 323.539 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 37.566.895 votos, enquanto Lula tem 32.007.853 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 5.559.042 votos.
O resultado ainda é parcial e pode sofrer alterações com a continuidade da apuração. O eleitorado apto para a eleição é de 158.745.502 pessoas. Nas seções já totalizadas, foram registrados 79.394.660 votos, dos quais 75.762.826 são válidos.
Na terceira colocação aparece Escritor Augusto Cury (Avante), com 2,97% dos votos válidos, o equivalente a 2.247.926 votos. Na sequência estão Ronaldo Caiado (PSD), com 2,34% e 1.774.893 votos, e Renan Santos (Missão), também com 2,34% e 1.772.742 votos.
Na sequência aparecem Zema (Novo), com 0,29% e 220.598 votos, Samara (UP), com 0,11% e 80.928 votos, Hertz Dias (PSTU), com 0,04% e 28.466 votos, Clariana Barão (DC), com 0,04% e 26.802 votos, Edmilson Costa (PCB), com 0,02% e 14.415 votos, Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 0,01% e 11.041 votos, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,01% e 10.267 votos.
Entre os votos contabilizados até agora, 1.430.294 foram anulados, representando 1,80%, enquanto 2.201.540 foram votos em branco, o equivalente a 2,77%.
A abstenção nas seções totalizadas está em 20,92%, com 21.004.387 eleitores que não compareceram. O comparecimento registrado até o momento é de 79,08%, correspondente a 79.394.660 votantes.
A apuração continua durante a noite deste domingo (4), e os números devem ser atualizados à medida que novas seções eleitorais forem totalizadas. O resultado apresentado até o momento, portanto, ainda é parcial e não representa o resultado definitivo da eleição.