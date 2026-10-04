A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a distribuição e o uso de broches equipados com dispositivos eletrônicos durante a votação em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que os equipamentos pudessem ser utilizados para registrar imagens do voto na urna eletrônica, o que é proibido pela legislação eleitoral.

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Segundo a PF, os objetos tinham aparência de broches convencionais. Na parte da frente, havia o número de um candidato, enquanto a parte traseira era coberta por um adesivo que escondia uma câmera acompanhada de bateria.