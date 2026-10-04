O candidato Flávio Bolsonaro (PL), mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização mais recente da apuração da Justiça Eleitoral. Com 41,57% das seções totalizadas, Flávio aparece com 50,41% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 41,44%.
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A atualização dos dados ocorreu às 18h38. Até o momento, foram totalizadas 207.533 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 24.212.947 votos, enquanto Lula tem 19.903.245 votos. A diferença entre os dois candidatos é de aproximadamente 4,3 milhões de votos.
O resultado ainda é parcial e pode sofrer alterações com a continuidade da apuração. O eleitorado apto para a eleição é de 158.745.502 pessoas. Nas seções já totalizadas, foram registrados 50.227.792 votos, dos quais 48.031.741 são válidos.
Na terceira colocação aparece Escritor Augusto Cury (Avante), com 2,95% dos votos válidos, o equivalente a 1.416.111 votos. Em seguida estão Ronaldo Caiado (PSD), com 2,39% e 1.147.127 votos, e Renan Santos (Missão), com 2,31% e 1.107.591 votos.
Na sequência aparecem Zema (Novo), com 0,29%, Samara (UP), com 0,10%, Hertz Dias (PSTU), com 0,04%, Clariana Barão (DC), com 0,04%, Edmilson Costa (PCB), com 0,02%, Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 0,01%, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,01%.
Entre os votos contabilizados até agora, 869.509 foram anulados, representando 1,73%, enquanto 1.326.542 foram votos em branco, o equivalente a 2,64%. A abstenção nas seções totalizadas está em 20,88%, com 13.258.875 eleitores que não compareceram.