O candidato Flávio Bolsonaro (PL), mantém a liderança na disputa pela Presidência da República neste domingo (4), segundo a atualização mais recente da apuração da Justiça Eleitoral. Com 41,57% das seções totalizadas, Flávio aparece com 50,41% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) registra 41,44%.

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A atualização dos dados ocorreu às 18h38. Até o momento, foram totalizadas 207.533 das 499.248 seções eleitorais do país. Flávio Bolsonaro soma 24.212.947 votos, enquanto Lula tem 19.903.245 votos. A diferença entre os dois candidatos é de aproximadamente 4,3 milhões de votos.