O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito para comandar o Estado de São Paulo no primeiro turno da eleição, neste domingo (4), com mais de 13 milhões de votos e 62,85% dos votos válidos -- 90% das urnas apuradas. Ele venceu o ex-ministro Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O petista tinha 7,5 milhões de votos.

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Tarcísio chegou para a disputa com uma vantagem confortável sobre o adversário, de acordo com as pesquisas eleitorais. O levantamento Atlas/Estadão divulgado na tarde de sábado (3), apontava o governador com 57,4% dos votos válidos contra 41,6% de Haddad.