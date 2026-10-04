O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito para comandar o Estado de São Paulo no primeiro turno da eleição, neste domingo (4), com mais de 13 milhões de votos e 62,85% dos votos válidos -- 90% das urnas apuradas. Ele venceu o ex-ministro Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O petista tinha 7,5 milhões de votos.
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Tarcísio chegou para a disputa com uma vantagem confortável sobre o adversário, de acordo com as pesquisas eleitorais. O levantamento Atlas/Estadão divulgado na tarde de sábado (3), apontava o governador com 57,4% dos votos válidos contra 41,6% de Haddad.
O caminho que levou Tarcísio de Freitas à disputa pela reeleição ao governo de São Paulo neste domingo foi marcado por desvios e mudanças de rota.
Ele era o nome de consenso da direita para disputar a Presidência da República, mas os planos foram frustrados pelo próprio padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, em prisão domiciliar, decidiu manter seu capital político em família.
Haddad, por sua vez, que ocupava o Ministério da Fazenda no governo Lula (PT), era categórico ao afirmar que não concorreria a nenhum cargo em 2026. Mas acabou cedendo à pressão do presidente, que considerava importante ter um palanque forte do PT no principal colégio eleitoral do País.
O último governador a conseguir o feito de vencer a eleição já no primeiro turno foi o então tucano Geraldo Alckmin, em 2014.
Campanha
Há quatro anos, sem experiência eleitoral e recém-chegado a São Paulo, o principal cartão de visitas de Tarcísio era ser o candidato de Jair Bolsonaro. Agora, Tarcísio demonstrou gratidão ao ex-presidente e apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à presidência da República, inclusive intensificando as agendas conjuntas na reta final da campanha.
Durante penúltimo ato da campanha, na sexta-feira (2), o governador também afirmou que pretende se colocar à disposição de Flávio Bolsonaro caso o aliado avance para um eventual segundo turno nas eleições deste ano.
O governador declarou que poderá atuar em favor da candidatura de Flávio tanto em São Paulo quanto em outros Estados. E que a disposição para ajudar o aliado não dependeria do resultado da eleição paulista.
Entre os desafios do segundo mandato, Tarcísio terá que efetivar a implantação das câmeras do programa Muralha Paulista nas cidades do Vale do Paraíba, principal aposta do governo para reduzir a violência na região. Atrasada desde 2023, a licitação para a aquisição do novo sistema deve ficar para depois da eleição.