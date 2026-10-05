Uma fiscal de partido foi conduzida à Delegacia de Polícia de Ilhabela após causar tumulto em um local de votação e recusar-se a cumprir as orientações da Justiça Eleitoral. O caso aconteceu na Escola Paulo Renato, localizada na Estrada do Camarão, onde eram realizados os trabalhos eleitorais neste domingo (4).
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De acordo com a Polícia Militar, o acionamento foi realizado pela juíza eleitoral, Dra. Gabriela Souto, que presenciou a confusão envolvendo a fiscal, que se desentendeu com outras fiscais e participantes do pleito, gerando desordem na sessão.
Apesar de ter sido formalmente orientada pela juíza a respeitar as determinações e garantir o andamento regular da votação, a mulher manteve a conduta e desatendeu às ordens recebidas. Diante da recusa, a magistrada informou sobre a necessidade de encaminhamento à Polícia Civil e solicitou o apoio da equipe policial para realizar a condução.
Na delegacia, a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que registrou um Boletim de Ocorrência enquadrando a conduta nos artigos 296 (promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais) e 347 (recusar cumprimento ou obediência a ordens da Justiça Eleitoral) do Código Eleitoral.
As partes foram liberadas após as oitivas.