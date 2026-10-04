O São José oficializou o retorno do Spani Atacadista como seu patrocinador máster para a sequência da Copa Paulista. A rede de atacado volta a ocupar o espaço principal do uniforme da Águia do Vale, estampando o peito da camisa em um momento estratégico da temporada.
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A reestruturação comercial no clube ocorre após o fim da parceria com a Fullbet. Diante do cenário nacional de novas regulamentações, restrições operacionais e proibição de casas de apostas sem licença no Brasil, o clube da região encerrou o vínculo com a empresa de bets e se movimentou no mercado com um novo apoiador, que já havia patrocinado o clube em anos anteriores.
Em nota, a diretoria do São José comemorou o acordo e agradeceu ao Spani Atacadista pela confiança no projeto da Águia, destacando a importância de contar com um patrocinador sólido e regional para sustentar as ambições do clube dentro e fora de campo.
O reencontro entre o São José e o novo patrocinador não poderia ter começado de forma melhor. O uniforme renovado estreou no Estádio Monumental Martins Pereira no duelo de volta da semifinal da Copa Paulista diante do Noroeste, que terminou com a vitória do São José por 1 a 0 e vaga no cenário nacional.