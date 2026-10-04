O São José oficializou o retorno do Spani Atacadista como seu patrocinador máster para a sequência da Copa Paulista. A rede de atacado volta a ocupar o espaço principal do uniforme da Águia do Vale, estampando o peito da camisa em um momento estratégico da temporada.

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A reestruturação comercial no clube ocorre após o fim da parceria com a Fullbet. Diante do cenário nacional de novas regulamentações, restrições operacionais e proibição de casas de apostas sem licença no Brasil, o clube da região encerrou o vínculo com a empresa de bets e se movimentou no mercado com um novo apoiador, que já havia patrocinado o clube em anos anteriores.