A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva forte na tarde deste domingo (4) para três cidades do Vale do Paraíba: Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. O aviso foi disparado por volta das 17h, quando áreas de instabilidade avançavam pela região.

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O alerta indica necessidade de atenção imediata dos moradores, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e outros impactos provocados pelas tempestades.