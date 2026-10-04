A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva forte na tarde deste domingo (4) para três cidades do Vale do Paraíba: Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. O aviso foi disparado por volta das 17h, quando áreas de instabilidade avançavam pela região.
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O alerta indica necessidade de atenção imediata dos moradores, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e outros impactos provocados pelas tempestades.
A recomendação é permanecer em um local seguro e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais. O sistema de alertas de emergência pode enviar o aviso diretamente para celulares compatíveis localizados na área de risco, sem necessidade de cadastro prévio.
Chuva forte
A possibilidade de temporais já vinha sendo indicada pelas previsões meteorológicas para este domingo. A passagem de uma frente fria aumenta a instabilidade sobre o estado de São Paulo e pode provocar pancadas fortes, raios e rajadas de vento em diferentes pontos do Vale.
A intensidade da chuva pode variar bastante entre municípios e até entre bairros. Por isso, mesmo moradores fora da área indicada no alerta devem acompanhar a evolução das condições do tempo.
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também havia apontado possibilidade de eventos hidrológicos na região de São José dos Campos, com risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de pequenos córregos em áreas vulneráveis.
Motoristas
Durante a tempestade, a orientação é evitar vias com acúmulo de água. A força da correnteza pode ser maior do que aparenta e oferecer risco inclusive para veículos.
Em caso de chuva intensa, os motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente e evitar locais onde a visibilidade esteja prejudicada.
Também é recomendado manter distância de árvores, postes, placas e outras estruturas que possam cair ou ser danificadas pelo vento.
Prevenção
Quem estiver em uma área externa deve procurar uma edificação segura. Árvores não são locais adequados para proteção durante tempestades com raios e ventos fortes, devido ao risco de queda de galhos e de árvores.
Durante a incidência de descargas elétricas, também devem ser evitados locais abertos, estruturas metálicas, cercas e postes.
Em casa, moradores de áreas vulneráveis devem observar sinais de aumento rápido do nível da água e acompanhar os comunicados da Defesa Civil.
Caso de emergência
Em situações de risco, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Pessoas que vivem em áreas vulneráveis devem deixar o local ao perceber sinais como rachaduras no solo, movimentação de terra, inclinação de árvores ou postes e elevação rápida da água.
A recomendação é não tentar atravessar áreas alagadas ou enxurradas. Em uma situação de emergência, a prioridade deve ser buscar um local seguro e aguardar a orientação das equipes responsáveis.