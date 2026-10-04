A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (4), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país. OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para deputado estadual.

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