04 de outubro de 2026
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ALTA VELOCIDADE

PRF flagra veículos trafegando a 168 km/h e 159 km/h na Via Dutra

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Fiscalização flagra veículo a 168 km/h na Dutra
Fiscalização flagra veículo a 168 km/h na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou motoristas trafegando a 168 km/h e 159 km/h na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de Aparecida (SP), na tarde deste domingo (4).

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Os registros ocorreram durante a Operação Santuário Nacional Aparecida 2026, com o uso de radares portáteis, que também registraram outros 161 veículos em excesso de velocidade.

Além dos riscos normalmente associados à alta velocidade, o período da primeira quinzena de outubro se caracteriza pelo deslocamento de peregrinos pelo acostamento e pelas margens da rodovia em direção ao Santuário Nacional, o que eleva o risco de acidentes.

Segundo dados da PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes e mortes nas rodovias federais. A corporação orienta que os condutores reduzam a velocidade e respeitem a sinalização no trecho.

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