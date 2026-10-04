A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou motoristas trafegando a 168 km/h e 159 km/h na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de Aparecida (SP), na tarde deste domingo (4).

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Os registros ocorreram durante a Operação Santuário Nacional Aparecida 2026, com o uso de radares portáteis, que também registraram outros 161 veículos em excesso de velocidade.