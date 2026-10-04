A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (4), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país. OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para o governo de São Paulo.
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Conforme os votos forem contabilizados, serão atualizados os percentuais de votação, a quantidade de votos de cada candidato e a posição dos concorrentes na apuração.
Além dos resultados para os cargos majoritários, a cobertura também mostrará a definição das vagas proporcionais, conforme a totalização dos votos pelo TSE.
A apuração poderá ser acompanhada nesta página durante todo o processo eleitoral, com informações atualizadas e os principais destaques da votação de 2026.