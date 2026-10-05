Veja o que se sabe sobre o filho de prefeito detido por boca de urna no Vale.

Igor Neves de Lima, 29 anos, filho do prefeito de Tremembé, Clemente Lima Neto, e Anna Júlia Lima, 26, foram abordados pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), dia de eleição, suspeitos de espalhar "santinhos" pelas ruas da cidade. A prática é proibida no dia da votação. Os dois foram liberados após assinar termo de compromisso.

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Como foi a abordagem