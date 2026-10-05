Veja o que se sabe sobre o filho de prefeito detido por boca de urna no Vale.
Igor Neves de Lima, 29 anos, filho do prefeito de Tremembé, Clemente Lima Neto, e Anna Júlia Lima, 26, foram abordados pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), dia de eleição, suspeitos de espalhar "santinhos" pelas ruas da cidade. A prática é proibida no dia da votação. Os dois foram liberados após assinar termo de compromisso.
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Como foi a abordagem
Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi avisada de que câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé haviam flagrado ocupantes de um Volkswagen Nivus jogando panfletos eleitorais em vias públicas. O carro foi localizado e abordado na praça Geraldo Costa, no Centro.
Anna Júlia dirigia o veículo, e Igor estava no banco do passageiro. De acordo com o BO, ele é filho do atual prefeito, Clemente Lima Neto.
O que foi encontrado
Na revista pessoal, nada de ilícito foi achado com os dois. Na vistoria do carro, porém, os policiais encontraram vários panfletos no assoalho, na área do passageiro, e no banco traseiro. O material, de três modelos diferentes, foi apreendido.
Ainda segundo o registro, os ocupantes disseram que pretendiam apenas deixar o carro estacionado em frente a um colégio eleitoral. Eles não explicaram por que havia propaganda no veículo.
O que dizem as imagens
Uma policial foi ao COI de Tremembé e teve acesso às imagens. Conforme o BO, ela afirmou ter visto o carro trafegando em via pública e materiais de propaganda sendo jogados pelas janelas.
A Polícia Civil informou, porém, que o COI não disponibilizou a filmagem naquele momento, em razão de um regramento municipal. O local onde os santinhos teriam sido espalhados também não foi preservado pela PM.
O que a polícia decidiu
A autoridade policial entendeu que, com os elementos reunidos até aquele momento, a conduta se enquadra no artigo 39, parágrafo 5º, inciso III, da Lei 9.504/97, que proíbe a divulgação de propaganda de partidos ou candidatos no dia da eleição.
A pena máxima é de um ano, o que classifica a infração como de menor potencial ofensivo. Por isso, a Polícia Civil optou por lavrar um termo circunstanciado, e os dois foram liberados mediante termo de compromisso. O caso também será comunicado ao juízo eleitoral de Tremembé.
O registro foi feito na Delegacia Seccional de Taubaté, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Tremembé. A ocorrência foi comunicada às 1h30, e o boletim começou a ser registrado às 3h19.
O que dizem os citados
Procurado pela reportagem, o prefeito Clemente Lima Neto ainda não se manifestou. Igor também não foi localizado. O espaço segue aberto e será atualizado caso haja manifestação de ambos.