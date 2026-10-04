04 de outubro de 2026
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APURAÇÃO

Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos para presidente

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lula e Flávio Bolsonaro são os principais candidatos a presidente
Lula e Flávio Bolsonaro são os principais candidatos a presidente

A apuração das Eleições 2026 começa neste domingo (4), a partir das 17h, após o encerramento da votação em todo o país. OVALE acompanha a contagem dos votos em tempo real e atualiza os resultados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a Presidência da República.

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Conforme os votos forem contabilizados, serão atualizados os percentuais de votação, a quantidade de votos de cada candidato e a posição dos concorrentes na apuração.

Além dos resultados para os cargos majoritários, a cobertura também mostrará a definição das vagas proporcionais, conforme a totalização dos votos pelo TSE.

A apuração poderá ser acompanhada nesta página durante todo o processo eleitoral, com informações atualizadas e os principais destaques da votação de 2026.

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