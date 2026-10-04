04 de outubro de 2026
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ATENÇÃO

Alerta da Defesa Civil: chuva forte avança para SJC e Jacareí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Defesa Civil de SP
Mapa da instabilidade que atua no estado de São Paulo
Mapa da instabilidade que atua no estado de São Paulo

A chuva forte avança em direção a São José dos Campos e Jacareí neste domingo (4), acompanhada de raios e fortes rajadas de vento. A Defesa Civil emitiu um alerta severo e orientou a população a buscar abrigo durante a passagem das áreas de instabilidade.

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Segundo o alerta, a chuva também atinge municípios próximos do Vale do Paraíba. O cenário exige atenção principalmente em locais sujeitos a alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos provocados pela combinação de chuva intensa, descargas elétricas e vento forte.

A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria e de uma linha de instabilidade que atua sobre diferentes regiões do estado de São Paulo.

Frente fria

Na capital paulista, a mudança no tempo foi acompanhada por uma queda brusca na temperatura. Neste domingo, os termômetros chegaram a registrar 29°C por volta das 13h.

Com a chegada da linha de instabilidade, a temperatura caiu cerca de 10°C em apenas uma hora. Às 14h45, os termômetros marcavam 18°C na cidade de São Paulo.

A chuva mais intensa começou a deixar a Zona Leste da capital e passou a se concentrar nos municípios do Alto Tietê.

Chuva forte deve continuar

De acordo com o acompanhamento dos radares meteorológicos, as áreas de instabilidade avançam pela Região Metropolitana de São Paulo e podem provocar chuva de intensidade moderada a forte.

Além da chuva, há previsão de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo. A recomendação é evitar áreas abertas durante as tempestades e procurar abrigo em locais seguros.

A linha de instabilidade também segue atuando nas regiões de Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, com atenção especial para as áreas próximas ao sul de Minas Gerais.

Diante da possibilidade de agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas oficiais e evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva mais intensa.

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