A chuva forte avança em direção a São José dos Campos e Jacareí neste domingo (4), acompanhada de raios e fortes rajadas de vento. A Defesa Civil emitiu um alerta severo e orientou a população a buscar abrigo durante a passagem das áreas de instabilidade.

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Segundo o alerta, a chuva também atinge municípios próximos do Vale do Paraíba. O cenário exige atenção principalmente em locais sujeitos a alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos provocados pela combinação de chuva intensa, descargas elétricas e vento forte.