A chuva forte avança em direção a São José dos Campos e Jacareí neste domingo (4), acompanhada de raios e fortes rajadas de vento. A Defesa Civil emitiu um alerta severo e orientou a população a buscar abrigo durante a passagem das áreas de instabilidade.
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Segundo o alerta, a chuva também atinge municípios próximos do Vale do Paraíba. O cenário exige atenção principalmente em locais sujeitos a alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos provocados pela combinação de chuva intensa, descargas elétricas e vento forte.
A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria e de uma linha de instabilidade que atua sobre diferentes regiões do estado de São Paulo.
Frente fria
Na capital paulista, a mudança no tempo foi acompanhada por uma queda brusca na temperatura. Neste domingo, os termômetros chegaram a registrar 29°C por volta das 13h.
Com a chegada da linha de instabilidade, a temperatura caiu cerca de 10°C em apenas uma hora. Às 14h45, os termômetros marcavam 18°C na cidade de São Paulo.
A chuva mais intensa começou a deixar a Zona Leste da capital e passou a se concentrar nos municípios do Alto Tietê.
Chuva forte deve continuar
De acordo com o acompanhamento dos radares meteorológicos, as áreas de instabilidade avançam pela Região Metropolitana de São Paulo e podem provocar chuva de intensidade moderada a forte.
Além da chuva, há previsão de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo. A recomendação é evitar áreas abertas durante as tempestades e procurar abrigo em locais seguros.
A linha de instabilidade também segue atuando nas regiões de Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, com atenção especial para as áreas próximas ao sul de Minas Gerais.
Diante da possibilidade de agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas oficiais e evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva mais intensa.