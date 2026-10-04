Um homem invadiu o altar da Catedral do Divino Espírito Santo e tentou agredir o bispo dom José Carlos Chacorowski, durante uma missa na manhã deste domingo (4), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O episódio ocorreu no fim da celebração das 8h. A Diocese de Caraguatatuba descartou motivação política.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na igreja, caminha em direção ao altar e se aproxima do bispo. Ao perceberem a movimentação, fiéis se levantaram e correram para proteger o religioso.