Um homem invadiu o altar da Catedral do Divino Espírito Santo e tentou agredir o bispo dom José Carlos Chacorowski, durante uma missa na manhã deste domingo (4), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O episódio ocorreu no fim da celebração das 8h. A Diocese de Caraguatatuba descartou motivação política.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na igreja, caminha em direção ao altar e se aproxima do bispo. Ao perceberem a movimentação, fiéis se levantaram e correram para proteger o religioso.
Segundo a Diocese de Caraguatatuba, após a missa, dom José Carlos relatou que o homem disse a ele: “Diga para o seu Jesus que a condenação dele está próxima”.
Nas imagens, o homem aparece usando bermuda cinza e camiseta verde. Ele entra pela lateral esquerda da Catedral e segue diretamente para o altar, onde o bispo celebrava a missa.
Ao se aproximar de dom José Carlos, o homem é rapidamente contido pelos fiéis. Ele desce do altar e é conduzido para fora da igreja. Durante a retirada, há uma troca de tapas entre o homem e algumas pessoas que participaram da contenção.
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e esteve no local. A Polícia Militar também recebeu um chamado por volta das 8h50, mas a ocorrência foi posteriormente cancelada porque uma equipe da GCM já estava a caminho da Catedral.
Bispo não ficou ferido
De acordo com a Diocese, dom José Carlos está bem e não sofreu agressões durante o episódio.
O religioso também não registrou boletim de ocorrência, segundo a Diocese, porque o homem foi contido pelos fiéis e levado pela GCM.
O ataque ocorreu neste domingo, mesma data do primeiro turno das eleições de 2026. Apesar disso, a Diocese de Caraguatatuba afirmou que não há indicação de motivação política para a invasão e a tentativa de agressão.
Em nota oficial, a Diocese informou que a declaração feita pelo homem ao bispo foi relatada por dom José Carlos após a missa.
O caso aconteceu durante uma das principais celebrações da Catedral do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá, e mobilizou os fiéis que estavam no local.