A partir do momento em que as seções eleitorais encerrarem a votação, às 17h deste domingo (4), qualquer eleitor poderá atuar como fiscal da totalização dos votos.

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A explicação é do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, e vale para todo o país.