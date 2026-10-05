O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 512 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversos níveis de formação e experiência. As oportunidades são para áreas como serviços, vendas, construção civil, administrativa, entre outras.
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A função de operador de telemarketing concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 150, sendo 50 exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência).
Outros destaques são as funções de montador instalador de acessórios (50), atendente de lanchonete (30), instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas (30), auxiliar de limpeza (29), assistente de vendas (15), costurador de lonas e encerados (15), serralheiro (15) e tratorista operador de roçadeira (15).
A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer à Praça Afonso Pena, nº 175, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.