O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 512 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversos níveis de formação e experiência. As oportunidades são para áreas como serviços, vendas, construção civil, administrativa, entre outras.

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A função de operador de telemarketing concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 150, sendo 50 exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência).