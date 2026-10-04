Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

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A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.