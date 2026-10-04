Eleitores enfrentam longas filas na manhã deste domingo (4) na Escola Natural Vivência, em São José dos Campos. O local possui 14 seções eleitorais e, por volta do meio-dia, havia filas em todas elas.

Entre os eleitores que aguardavam para votar estava o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Ele chegou ao local por volta das 10h40 e, próximo das 12h, ainda aguardava na fila para entrar na seção eleitoral.

Segundo relatos de eleitores, o tempo de espera chegava a uma hora, uma hora e meia e, em alguns casos, ultrapassava esse período.