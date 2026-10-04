Eleitores enfrentam longas filas na manhã deste domingo (4) na Escola Natural Vivência, em São José dos Campos. O local possui 14 seções eleitorais e, por volta do meio-dia, havia filas em todas elas.
Entre os eleitores que aguardavam para votar estava o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Ele chegou ao local por volta das 10h40 e, próximo das 12h, ainda aguardava na fila para entrar na seção eleitoral.
Segundo relatos de eleitores, o tempo de espera chegava a uma hora, uma hora e meia e, em alguns casos, ultrapassava esse período.
Apesar da movimentação intensa registrada na escola, a votação ocorre de maneira tranquila.
Uma das explicações apontadas para o tempo maior de permanência de cada eleitor na urna é a quantidade de escolhas nas Eleições 2026. Neste domingo, são seis votos: deputado federal, deputado estadual, dois candidatos ao Senado, governador e presidente da República.
Com mais opções para preencher na urna eletrônica, o processo de votação pode levar mais tempo, aumentando a espera especialmente em locais com grande concentração de eleitores.
Na Escola Natural Vivência, as filas permaneceram grandes durante o fim da manhã. Anderson Farias deveria concluir sua votação já no início da tarde deste domingo.