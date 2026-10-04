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ELEIÇÕES 2026

TSE substitui 421 urnas nas primeiras 2 horas de votação

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
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Paulo Pinto/Agência Brasil

Com pouco mais de duas horas de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 421 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. 

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O número corresponde a 0,7% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral deixou reservadas mais 68.912 equipamentos para substituição, se necessário. 

O TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais. 

Neste ano, 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanham testes de integridade que são realizados em urnas espalhadas por todas as unidades da Federação, informou o TSE. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. 

Caso a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano. 

Neste domingo (4), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. 

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