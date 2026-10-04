Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um motociclista foi registrado na região central de São Sebastião e mobilizou a Polícia Militar na noite de sábado (3). O motociclista, de 20 anos, ficou ferido.
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Segundo o boletim de ocorrência, uma colisão ocorreu por volta das 21h22 no cruzamento da avenida Guarda-Mor Lobo Viana com a rua Alameda Vereador Mário Olegário Leite
O motorista do carro, um Renault Sandero com placas de Angra dos Reis (RJ), identificado como guarda municipal, de 33 anos, realizava uma conversão para entrar na rua quando colidiu com a motocicleta Honda CG 160 Fan, que vinha no sentido oposto e não conseguiu frear a tempo
O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, onde permaneceu sob cuidados médicos
Apesar do registro da profissão do condutor como guarda municipal, não foi esclarecido se o agente pertence ao efetivo de São Sebastião ou se é morador/turista de outra localidade
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro) e segue sob apreciação do delegado titular