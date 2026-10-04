Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um motociclista foi registrado na região central de São Sebastião e mobilizou a Polícia Militar na noite de sábado (3). O motociclista, de 20 anos, ficou ferido.

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Segundo o boletim de ocorrência, uma colisão ocorreu por volta das 21h22 no cruzamento da avenida Guarda-Mor Lobo Viana com a rua Alameda Vereador Mário Olegário Leite .