Um homem foi preso por ameaça, injúria e por manter a companheira em cárcere privado, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (3).

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A irmã da vítima acionou a polícia e relatou a situação de cárcere privado na avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Bela Vista. No local, a vítima contou que estava impedida de deixar a residência desde o início da noite, além de ter sofrido ameaças de morte e ofensas por parte do acusado.