Um homem foi preso por ameaça, injúria e por manter a companheira em cárcere privado, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (3).
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A irmã da vítima acionou a polícia e relatou a situação de cárcere privado na avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Bela Vista. No local, a vítima contou que estava impedida de deixar a residência desde o início da noite, além de ter sofrido ameaças de morte e ofensas por parte do acusado.
A vítima conseguiu pedir ajuda à irmã por meio de uma mensagem.
Uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conduziu as negociações com o suspeito até que ele deixasse a residência. Com isso, a vítima também conseguiu sair do imóvel e ser libertada.
Ele foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.