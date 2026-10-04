04 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após manter companheira em cárcere privado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Vítima foi impedida de deixar o imóvel no bairro Bela Vista, em São José dos Campos
Vítima foi impedida de deixar o imóvel no bairro Bela Vista, em São José dos Campos

Um homem foi preso por ameaça, injúria e por manter a companheira em cárcere privado, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (3).

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A irmã da vítima acionou a polícia e relatou a situação de cárcere privado na avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Bela Vista. No local, a vítima contou que estava impedida de deixar a residência desde o início da noite, além de ter sofrido ameaças de morte e ofensas por parte do acusado.

A vítima conseguiu pedir ajuda à irmã por meio de uma mensagem. 

Uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conduziu as negociações com o suspeito até que ele deixasse a residência. Com isso, a vítima também conseguiu sair do imóvel e ser libertada.

Ele foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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