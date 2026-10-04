Duas pessoas foram resgatadas após se perderem em uma área de mata nas proximidades da Cachoeira do Bananal, em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso mobilizou uma equipe de busca e salvamento na noite de sábado (3).
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tem 20 anos e nasceu na Letônia, enquanto a mulher tem 22 anos e é natural da cidade São Paulo. Eles entraram na trilha de acesso à cachoeira por volta das 16h. Durante o percurso, os dois perderam a orientação e não conseguiram encontrar o caminho de volta.
A equipe foi acionada por volta das 21h40 e iniciou as buscas em meio à mata, já em condições de baixa luminosidade. O trabalho contou com técnicas específicas de salvamento terrestre e em áreas de mata.
Durante a operação, os socorristas mantiveram contato telefônico com as vítimas e também utilizaram sinais sonoros e vozes para tentar identificar a localização do casal. Recursos como GPS, coordenadas e iluminação auxiliaram no rastreamento pela trilha.
Com o avanço das buscas, a equipe conseguiu reduzir a área de procura e estabelecer contato com as vítimas. Após a localização, os dois foram avaliados e, naquele momento, não apresentavam lesões que impedissem a retirada do local.
Os socorristas então conduziram as vítimas pela mata até uma área segura. A ocorrência foi encerrada por volta de 0h30 deste domingo (4), cerca de duas horas e 50 minutos após o início do atendimento.