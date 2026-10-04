04 de outubro de 2026
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SALVAMENTO

Turista da Letônia e mulher se perdem em trilha de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Bombeiros resgataram os turistas na mata
Bombeiros resgataram os turistas na mata

Duas pessoas foram resgatadas após se perderem em uma área de mata nas proximidades da Cachoeira do Bananal, em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso mobilizou uma equipe de busca e salvamento na noite de sábado (3).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tem 20 anos e nasceu na Letônia, enquanto a mulher tem 22 anos e é natural da cidade São Paulo. Eles entraram na trilha de acesso à cachoeira por volta das 16h. Durante o percurso, os dois perderam a orientação e não conseguiram encontrar o caminho de volta.

A equipe foi acionada por volta das 21h40 e iniciou as buscas em meio à mata, já em condições de baixa luminosidade. O trabalho contou com técnicas específicas de salvamento terrestre e em áreas de mata.

Durante a operação, os socorristas mantiveram contato telefônico com as vítimas e também utilizaram sinais sonoros e vozes para tentar identificar a localização do casal. Recursos como GPS, coordenadas e iluminação auxiliaram no rastreamento pela trilha.

Com o avanço das buscas, a equipe conseguiu reduzir a área de procura e estabelecer contato com as vítimas. Após a localização, os dois foram avaliados e, naquele momento, não apresentavam lesões que impedissem a retirada do local.

Os socorristas então conduziram as vítimas pela mata até uma área segura. A ocorrência foi encerrada por volta de 0h30 deste domingo (4), cerca de duas horas e 50 minutos após o início do atendimento.

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