O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retomou na manhã deste domingo (4) as buscas por um banhista de 28 anos que desapareceu após um afogamento na Praia do Tenório, em Ubatuba, no Litoral Norte. O homem, identificado pelas iniciais A.M.A.S., é morador de Amparo (SP).
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A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 de sábado (3), no setor 4 da praia, próximo ao costão rochoso. Segundo o GBMar, três homens que estavam juntos tiveram dificuldades no mar.
Um dos banhistas foi retirado da água pelos guarda-vidas que atuavam no posto da praia. O segundo conseguiu chegar às pedras e sair do mar por conta própria. O terceiro, porém, submergiu e não foi mais localizado.
As equipes do GBMar iniciaram o atendimento cerca de um minuto após o acionamento. Foram utilizados recursos terrestres e marítimos, incluindo duas viaturas e uma moto aquática, além da atuação dos guarda-vidas e equipes de apoio.
Mar agitado dificulta buscas
As condições do mar dificultaram a operação na região do desaparecimento. De acordo com os bombeiros, o trecho próximo ao costão apresentava forte arrebentação, com ondas sucessivas atingindo as pedras e formando uma área de turbulência.
A proximidade do costão e a movimentação das ondas exigiram atenção constante das equipes durante as buscas. Os trabalhos foram realizados enquanto havia luminosidade, com atuação de profissionais na água e apoio da moto aquática.
Com a redução da luz natural e diante das condições de segurança para os próprios socorristas, a operação foi interrompida no fim do sábado.
Buscas foram retomadas neste domingo
As equipes voltaram a atuar nas primeiras horas deste domingo, com início dos trabalhos por volta das 6h30. O GBMar informou que permanece empenhado na localização do banhista e dará continuidade à operação de acordo com as condições encontradas no mar.
O Corpo de Bombeiros orienta os banhistas a evitar o mar nas proximidades de costões e pedras, principalmente quando houver agitação marítima. A recomendação é utilizar áreas protegidas e, sempre que possível, entrar no mar em frente aos postos de guarda-vidas.
Os bombeiros também reforçam a importância de respeitar a sinalização e as orientações dos profissionais que atuam nas praias.
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.