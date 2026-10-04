O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retomou na manhã deste domingo (4) as buscas por um banhista de 28 anos que desapareceu após um afogamento na Praia do Tenório, em Ubatuba, no Litoral Norte. O homem, identificado pelas iniciais A.M.A.S., é morador de Amparo (SP).

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A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 de sábado (3), no setor 4 da praia, próximo ao costão rochoso. Segundo o GBMar, três homens que estavam juntos tiveram dificuldades no mar.