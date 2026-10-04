Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (2), por volta das 21h30, durante uma ação de policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e localizou o suspeito em via pública. Ele confessou que atuava como “olheiro” do tráfico, sendo responsável por observar a movimentação e alertar outros envolvidos sobre a presença da polícia.