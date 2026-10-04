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COMBATE AO TRÁFICO

'Olheiro' do tráfico é preso pela PM no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no Campo dos Alemães, em São José dos Campos
Apreensões no Campo dos Alemães, em São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (2), por volta das 21h30, durante uma ação de policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e localizou o suspeito em via pública. Ele confessou que atuava como “olheiro” do tráfico, sendo responsável por observar a movimentação e alertar outros envolvidos sobre a presença da polícia.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas. O celular dele também foi apreendido.

Durante a averiguação nas proximidades, os policiais localizaram duas sacolas contendo drogas. Ao todo, foram apreendidas 305 gramas de entorpecentes, sendo 195 gramas de cocaína e 110 gramas de maconha.

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