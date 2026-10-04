A Polícia Militar apreendeu entorpecentes e armas durante o atendimento a uma denúncia no bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (2).

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Informações indicavam que um homem estaria na posse de uma arma de fogo em um veículo, em sua residência. Em diligência ao local, a equipe abordou duas pessoas nas proximidades do imóvel e teve acesso a uma edícula nos fundos do terreno, onde foram encontradas porções de drogas e munições.