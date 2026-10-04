A Polícia Militar apreendeu entorpecentes e armas durante o atendimento a uma denúncia no bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (2).
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Informações indicavam que um homem estaria na posse de uma arma de fogo em um veículo, em sua residência. Em diligência ao local, a equipe abordou duas pessoas nas proximidades do imóvel e teve acesso a uma edícula nos fundos do terreno, onde foram encontradas porções de drogas e munições.
Em busca no interior do imóvel, foram apreendidos 425 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão, embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas, duas facas, um revólver Taurus calibre .38 SPL com numeração suprimida, um simulacro de arma de fogo, 20 munições calibre .38 SPL intactas e uma munição calibre 9 mm.
Um dos suspeitos assumiu ser proprietário das drogas, enquanto o outro negou envolvimento.
Todo o material foi apreendido, e ambos foram presos: um por tráfico de drogas e o outro por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições.