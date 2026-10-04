O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais um alerta de perigo potencial de tempestades para o Vale do Paraíba, válido neste domingo (4). A expectativa é de chuvas de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia) e ventos entre 40 e 60 km/h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ainda de acordo com o Climatempo, a manhã deve ser de sol entre nuvens e a instabilidade deve trazer chuvas no período da tarde.
A Defesa Civil alerta que, em caso de tempestades e ventos, a população deve evitar abrigar-se sob árvores, devido ao risco de quedas e de descargas elétricas. Recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra medida de segurança é retirar aparelhos eletrônicos das tomadas durante temporais e evitar transitar em áreas alagadas.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.