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Inmet alerta para tempestades no Vale do Paraíba neste domingo

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Inmet prevê chuva para o Vale do Paraíba
Inmet prevê chuva para o Vale do Paraíba

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais um alerta de perigo potencial de tempestades para o Vale do Paraíba, válido neste domingo (4). A expectativa é de chuvas de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia) e ventos entre 40 e 60 km/h.

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Ainda de acordo com o Climatempo, a manhã deve ser de sol entre nuvens e a instabilidade deve trazer chuvas no período da tarde. 

A Defesa Civil alerta que, em caso de tempestades e ventos, a população deve evitar abrigar-se sob árvores, devido ao risco de quedas e de descargas elétricas. Recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra medida de segurança é retirar aparelhos eletrônicos das tomadas durante temporais e evitar transitar em áreas alagadas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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