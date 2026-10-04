O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais um alerta de perigo potencial de tempestades para o Vale do Paraíba, válido neste domingo (4). A expectativa é de chuvas de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia) e ventos entre 40 e 60 km/h.

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Ainda de acordo com o Climatempo, a manhã deve ser de sol entre nuvens e a instabilidade deve trazer chuvas no período da tarde.