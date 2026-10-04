A Polícia Militar apreendeu 4,55 kg de entorpecentes e munições na madrugada deste domingo (4), por volta das 3h, no bairro Parque Residencial Maria Elmira, em Caçapava.

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Uma equipe do Comando Força Patrulha realizava patrulhamento em um trecho conhecido pelo comércio ilegal de drogas quando avistou um grupo de pessoas reunidas em local escuro. Com a chegada dos policiais, a maioria dos presentes fugiu em direção a uma área de mata, mas um casal foi abordado.