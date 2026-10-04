A Polícia Militar apreendeu 4,55 kg de entorpecentes e munições na madrugada deste domingo (4), por volta das 3h, no bairro Parque Residencial Maria Elmira, em Caçapava.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma equipe do Comando Força Patrulha realizava patrulhamento em um trecho conhecido pelo comércio ilegal de drogas quando avistou um grupo de pessoas reunidas em local escuro. Com a chegada dos policiais, a maioria dos presentes fugiu em direção a uma área de mata, mas um casal foi abordado.
Nada de ilícito foi encontrado com eles. A mulher foi liberada e o homem foi levado para prestar esclarecimentos, sendo qualificado como testemunha.
Durante as buscas pelo trecho utilizado como rota de fuga, os policiais localizaram uma sacola contendo:
-
2,485 kg de maconha;
-
2,035 kg de cocaína
30 g de crack
quatro munições calibre .38 intactas
Todo o material foi apreendido e o caso segue sob investigação.