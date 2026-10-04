04 de outubro de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Ação da PM apreende 4,55 kg de drogas em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela PM em Caçapava
Drogas apreendidas pela PM em Caçapava

A Polícia Militar apreendeu 4,55 kg de entorpecentes e munições na madrugada deste domingo (4), por volta das 3h, no bairro Parque Residencial Maria Elmira, em Caçapava. 

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Uma equipe do Comando Força Patrulha realizava patrulhamento em um trecho conhecido pelo comércio ilegal de drogas quando avistou um grupo de pessoas reunidas em local escuro. Com a chegada dos policiais, a maioria dos presentes fugiu em direção a uma área de mata, mas um casal foi abordado.

Nada de ilícito foi encontrado com eles. A mulher foi liberada e o homem foi levado para prestar esclarecimentos, sendo qualificado como testemunha.

Durante as buscas pelo trecho utilizado como rota de fuga, os policiais localizaram uma sacola contendo:

  • 2,485 kg de maconha;

2,035 kg de cocaína

  • 30 g de crack

  • quatro munições calibre .38 intactas

    • Todo o material foi apreendido e o caso segue sob investigação.

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