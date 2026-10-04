Com uma sólida atuação, o São José garantiu vaga na final da Copa Paulista e selou seu retorno às competições nacionais em 2027. Destaque do setor defensivo da Águia do Vale, o zagueiro e capitão Wesley Rodrigues reforçou que o objetivo do elenco vai além do acesso: o grupo quer o título inédito para romper um tabu histórico do clube.
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Nos últimos anos, o torcedor joseense conviveu com o "quase". Em 2023, o São José bateu na trave duas vezes ao ficar com o vice-campeonato da Série A3 do Paulista e, no segundo semestre, com o vice da própria Copa Paulista. Além disso, a decisão deste ano traz um ingrediente histórico: o confronto diante do União São João reedição da final do Campeonato Paulista da Divisão Especial de 1987, quando a equipe de Araras ficou com a taça sobre a Águia.
Questionado pela reportagem de OVALE sobre a oportunidade de mudar esse histórico e finalmente erguer o troféu, o defensor foi direto ao enfatizar a ambição do grupo. "É o objetivo do grupo e do clube. A gente veio para ser campeão. Conquistamos essa vaga na final por méritos", afirmou Wesley. "Sabemos que será um jogo muito difícil contra o União São João. Já assistimos a algumas partidas deles e sabemos da qualidade que possuem. Mas também conhecemos a nossa força, principalmente jogando no Martins Pereira".
Solidez defensiva e estratégia para o primeiro jogo
A classificação para a final foi sustentada por mais uma exibição segura da defesa, um dos pilares da campanha comandada pelo técnico Wilson Júnior. O zagueiro enalteceu o empenho coletivo que vem mantendo a baliza joseense intacta nos jogos decisivos.
"É mais um jogo sem tomar gol e a gente tem que enaltecer isso", destacou o zagueiro. "Passar um jogo decisivo sem sofrer gols é muito importante. É o trabalho do grupo todo que está surtindo efeito e dando certo".
O primeiro duelo da grande final será disputado no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, com a decisão marcada para o Martins Pereira, diante da torcida joseense. Para conseguir um bom resultado fora de casa, Wesley apontou a necessidade de concentração máxima a partir do início da semana.
"A gente tem que se concentrar. A comissão técnica vai nos entregar a estratégia de trabalho para mudar a chave e buscar esse jogo tão importante em Araras, trazendo um bom resultado para dentro de casa, onde somos muito fortes", concluiu o defensor.