Com uma sólida atuação, o São José garantiu vaga na final da Copa Paulista e selou seu retorno às competições nacionais em 2027. Destaque do setor defensivo da Águia do Vale, o zagueiro e capitão Wesley Rodrigues reforçou que o objetivo do elenco vai além do acesso: o grupo quer o título inédito para romper um tabu histórico do clube.

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Nos últimos anos, o torcedor joseense conviveu com o "quase". Em 2023, o São José bateu na trave duas vezes ao ficar com o vice-campeonato da Série A3 do Paulista e, no segundo semestre, com o vice da própria Copa Paulista. Além disso, a decisão deste ano traz um ingrediente histórico: o confronto diante do União São João reedição da final do Campeonato Paulista da Divisão Especial de 1987, quando a equipe de Araras ficou com a taça sobre a Águia.