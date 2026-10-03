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DOM PEDRO 1º

Acidente entre caminhões deixa homem preso nas ferragens no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Corpo de Bombeiros

Uma colisão traseira entre dois caminhões deixou um homem de 38 anos preso nas ferragens na Rodovia Dom Pedro 1º, na altura do km 15, em Jacareí, neste sábado (3).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e, no local, encontrou a vítima presa no veículo. Equipes da corporação, com apoio da concessionária Rota das Bandeiras, realizaram o resgate.

O homem sofreu uma fratura no membro inferior direito e foi retirado das ferragens. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Jacareí para atendimento médico.

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