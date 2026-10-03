Uma colisão traseira entre dois caminhões deixou um homem de 38 anos preso nas ferragens na Rodovia Dom Pedro 1º, na altura do km 15, em Jacareí, neste sábado (3).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e, no local, encontrou a vítima presa no veículo. Equipes da corporação, com apoio da concessionária Rota das Bandeiras, realizaram o resgate.

O homem sofreu uma fratura no membro inferior direito e foi retirado das ferragens. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Jacareí para atendimento médico.