O Viapol São José venceu o Guarulhos por 3 a 1 na noite deste sábabado (3), no ginásio da Ponte Nova, em Guarulhos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais foram 25/23, 24/26, 16/25 e 16/25.
Com esse resultado, o time da região termina a primeira fase com cinco vitórias e duas derrotas. E aguarda o resultado dos demais jogos da noite para confirmar o seu adversário.
Em quadra, o primeiro set foi equilibrado, mas o Vôlei Guarulhos, mesmo com uma campanha inferior, deu trabalho. E os donos da casa fecharam o período com vantagem de 25 a 23, abrindo 1 a 0.
No segundo set, o equilíbrio se manteve, porém, o São José esteve melhor e conseguiu fechar em 26 a 24, empatando o jogo em 1 a 1.
Já no terceiro set, a atuação foi melhor e o time da região virou o placar em 2 a 1 sem dificuldades, com um 25 a 16. No terceiro set, o São José manteve o ritmo e fechou o jogo em 3 a 1.