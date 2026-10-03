O Viapol São José venceu o Guarulhos por 3 a 1 na noite deste sábabado (3), no ginásio da Ponte Nova, em Guarulhos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Vôlei. As parciais foram 25/23, 24/26, 16/25 e 16/25.

Com esse resultado, o time da região termina a primeira fase com cinco vitórias e duas derrotas. E aguarda o resultado dos demais jogos da noite para confirmar o seu adversário.

Em quadra, o primeiro set foi equilibrado, mas o Vôlei Guarulhos, mesmo com uma campanha inferior, deu trabalho. E os donos da casa fecharam o período com vantagem de 25 a 23, abrindo 1 a 0.