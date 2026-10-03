Um homem que estava em uma motocicleta furtada atirou contra guardas civis municipais durante uma fuga na madrugada deste sábado (3), na região do Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Ele conseguiu escapar por uma área de mata e não havia sido localizado até a primeira edição do boletim de ocorrência.
A ocorrência começou por volta das 2h10, quando uma equipe da GCM fazia patrulhamento preventivo e identificou uma motocicleta sem placa aparente, ocupada por duas pessoas que estavam sem capacete. Os agentes deram ordem de parada, mas os ocupantes não obedeceram.
Durante o acompanhamento, a motocicleta passou por uma praça e por um trecho de via na contramão. Em determinado momento, os dois ocupantes perderam o controle do veículo, caíram e abandonaram a moto. Um dos guardas conseguiu alcançar o adolescente, enquanto o outro homem correu em direção a uma área de mata.
Segundo o relato dos agentes registrado no boletim, o homem que fugiu para a mata efetuou um disparo contra a equipe. Um dos guardas reagiu atirando para repelir a agressão. O suspeito conseguiu escapar.
A Polícia Civil registrou a ocorrência, entre outras naturezas, como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.
Adolescente foi apreendido
O adolescente que estava na garupa foi apreendido e encaminhado para os procedimentos da Justiça da Infância e Juventude.
O boletim, porém, faz uma distinção sobre a participação dele no episódio dos disparos. Segundo o documento, os guardas atribuíram o tiro ao segundo ocupante, que fugiu para a mata. O adolescente afirmou que ouviu disparos depois de entrar na área de mata e negou saber que o outro homem estivesse armado.
A Polícia Civil também registrou ato infracional análogo à tentativa de homicídio contra agente de segurança pública envolvendo o adolescente. A extensão de sua participação no episódio ainda deverá ser esclarecida durante a investigação.
Moto tinha registro de furto
Após a queda e o abandono do veículo, os guardas consultaram os sinais identificadores da motocicleta. Tratava-se de uma Yamaha Fazer 250 preta com registro de furto.
A moto foi recuperada e encaminhada para os procedimentos policiais. O adolescente também foi relacionado a atos infracionais análogos à receptação e à desobediência, este último relacionado à ordem de parada dada pelos agentes.
O adolescente negou saber que a motocicleta tinha origem ilícita. A versão deverá ser analisada em conjunto com os demais elementos da investigação.
Arma de guarda foi apreendida
A arma utilizada pelo guarda que reagiu ao disparo também foi apreendida pela Polícia Civil. De acordo com o boletim, trata-se de uma pistola Glock calibre .40.
O armamento foi encaminhado para perícia, assim como os vestígios relacionados à ocorrência. A medida faz parte da investigação para esclarecer a sequência dos disparos.
Até o fechamento do primeiro boletim, o homem apontado pelos guardas como autor do tiro permanecia foragido. A Polícia Civil deverá tentar identificá-lo e localizá-lo, além de esclarecer a dinâmica dos disparos.
A investigação também deverá definir a responsabilidade individual dos envolvidos na fuga, no uso da motocicleta furtada e no episódio envolvendo a equipe da GCM.