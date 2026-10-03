Um homem que estava em uma motocicleta furtada atirou contra guardas civis municipais durante uma fuga na madrugada deste sábado (3), na região do Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Ele conseguiu escapar por uma área de mata e não havia sido localizado até a primeira edição do boletim de ocorrência.

A ocorrência começou por volta das 2h10, quando uma equipe da GCM fazia patrulhamento preventivo e identificou uma motocicleta sem placa aparente, ocupada por duas pessoas que estavam sem capacete. Os agentes deram ordem de parada, mas os ocupantes não obedeceram.

Durante o acompanhamento, a motocicleta passou por uma praça e por um trecho de via na contramão. Em determinado momento, os dois ocupantes perderam o controle do veículo, caíram e abandonaram a moto. Um dos guardas conseguiu alcançar o adolescente, enquanto o outro homem correu em direção a uma área de mata.