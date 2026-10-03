Um novo laudo do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil de São Paulo reforçou a conclusão de que a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, não cometeu suicídio. O documento aponta ainda a participação de uma segunda pessoa na dinâmica da morte da PM, ocorrida em fevereiro deste ano, na capital paulista.

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O laudo foi elaborado pela perita criminal Amanda Rodrigues Marinone para responder a questionamentos apresentados pela defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 54 anos, marido de Gisele. O documento foi anexado ao processo na sexta-feira (2).