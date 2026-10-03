O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% dos votos válidos na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno das eleições de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 42%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão em situação de empate técnico.
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Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, Augusto Cury (Avante), também com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. Os demais candidatos não alcançaram 1%.
O levantamento foi realizado neste sábado (3), com 4.006 eleitores em 122 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Disputa apertada
A diferença entre Lula e Flávio caiu em relação ao levantamento divulgado anteriormente pelo instituto. Na pesquisa realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro, Lula tinha 45% dos votos válidos, enquanto Flávio aparecia com 40%.
O resultado da véspera mantém a eleição presidencial sem possibilidade de definição antecipada segundo os números da pesquisa. Para vencer no primeiro turno, é necessário obter mais de 50% dos votos válidos.
O cálculo considera apenas os votos destinados aos candidatos e exclui brancos, nulos e abstenções, seguindo o critério utilizado pela Justiça Eleitoral na apuração oficial.
Segundo turno
O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, Lula aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% do candidato do PL. A diferença também está dentro da margem de erro e configura empate técnico.
A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).