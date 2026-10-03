O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% dos votos válidos na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno das eleições de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 42%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão em situação de empate técnico.

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Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, Augusto Cury (Avante), também com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. Os demais candidatos não alcançaram 1%.