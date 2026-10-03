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ARARAS

União vence e é o primeiro finalista da Copa Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Araras
| Tempo de leitura: 1 min
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O União São João é o primeiro finalista da Copa Paulista. Na tarde deste sábado (1), venceu o Grêmio Prudente por 2 a 1, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, e se classificou. 

No jogo de ida, em Presidente Prudente, houve empate por 0 a 0. Agora,a equipe de Araras aguarda ao resultado do jogo entre São José e Noroeste na noite deste sábado, no Martins Pereira.

Se a Águia do Vale vencer (houve empate por 1 a 1 em Bauru) irá para a final contra o União. E terá a chance de repetir a final da Divisão Intermediária de 1987, quando os dois, já  com acesso garantido ao Campeonato Paulista de 1988, se enfrentaram. Na oportunidade, o União ficou com o título.

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