O União São João é o primeiro finalista da Copa Paulista. Na tarde deste sábado (1), venceu o Grêmio Prudente por 2 a 1, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, e se classificou.

No jogo de ida, em Presidente Prudente, houve empate por 0 a 0. Agora,a equipe de Araras aguarda ao resultado do jogo entre São José e Noroeste na noite deste sábado, no Martins Pereira.

Se a Águia do Vale vencer (houve empate por 1 a 1 em Bauru) irá para a final contra o União. E terá a chance de repetir a final da Divisão Intermediária de 1987, quando os dois, já com acesso garantido ao Campeonato Paulista de 1988, se enfrentaram. Na oportunidade, o União ficou com o título.