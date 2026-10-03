Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (2), durante uma operação da Força Tática no Jardim da Granja, em São José dos Campos. Na ação, foram apreendidos drogas, um revólver com numeração suprimida, munições e materiais utilizados para o preparo e acondicionamento de entorpecentes.
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Segundo a PM, os policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma denúncia de que um homem estaria armado em um veículo ou em uma residência do bairro. Durante a averiguação, dois indivíduos foram abordados nas proximidades do imóvel indicado.
Com o acompanhamento do proprietário da residência, os policiais entraram em uma edícula localizada nos fundos do terreno. No local, a equipe percebeu odor característico de entorpecentes e encontrou inicialmente porções de drogas e munições.
Com a chegada de apoio policial, foi realizada uma busca no imóvel. Ao todo, foram apreendidos 425 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão e embalagens utilizadas para acondicionar drogas.
A polícia também encontrou duas facas, um simulacro de arma de fogo, 20 munições intactas de calibre .38 SPL, uma munição calibre 9 mm e um revólver Taurus calibre .38 SPL com a numeração suprimida.
Durante a ocorrência, um dos homens assumiu a propriedade dos entorpecentes. O outro negou ser responsável pelas drogas e pela arma.
Os dois foram levados à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ratificou as prisões. Um deles foi autuado por tráfico de drogas. O outro foi autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições.
Após os procedimentos, os dois permaneceram à disposição da Justiça. A autoridade policial representou pela aplicação de medidas cautelares, que serão analisadas pelo Poder Judiciário.