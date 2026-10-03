Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (2), durante uma operação da Força Tática no Jardim da Granja, em São José dos Campos. Na ação, foram apreendidos drogas, um revólver com numeração suprimida, munições e materiais utilizados para o preparo e acondicionamento de entorpecentes.

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Segundo a PM, os policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma denúncia de que um homem estaria armado em um veículo ou em uma residência do bairro. Durante a averiguação, dois indivíduos foram abordados nas proximidades do imóvel indicado.