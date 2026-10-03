O eleitor poderá escolher até seis candidatos no 1º turno das Eleições 2026, que serão realizadas neste domingo, dia 4 de outubro.

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Cada cargo é identificado por uma sequência numérica: para votar em deputado federal, é necessário teclar 4 dígitos na urna eletrônica. Para deputado estadual, são 5 números. Para senadores, 3 dígitos. Já para governador e presidente da República, são 2 dígitos.