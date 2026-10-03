Para exercer o direito ao voto neste domingo (4), os eleitores poderão utilizar o e-Título, a versão digital do título de eleitor. O app pode ser utilizado desde que ele contenha a foto do eleitor.

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Apesar do uso não ser obrigatório, o aplicativo facilita o acesso às informações mais importantes no dia da votação.