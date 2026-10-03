Cerca de 180 peregrinos que participavam da Romaria de Nossa Senhora Aparecida foram acompanhados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante a noite desta sexta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. A atuação ocorreu para reduzir os riscos provocados pela presença do grupo próximo à área de circulação de veículos.

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A equipe da PRF orientou os peregrinos a utilizarem o caminho destinado aos pedestres, no sentido sul da rodovia. O grupo, porém, optou por permanecer no sentido norte, onde estava localizado o próximo ponto de apoio da romaria.