Cerca de 180 peregrinos que participavam da Romaria de Nossa Senhora Aparecida foram acompanhados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante a noite desta sexta-feira (2), na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. A atuação ocorreu para reduzir os riscos provocados pela presença do grupo próximo à área de circulação de veículos.
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A equipe da PRF orientou os peregrinos a utilizarem o caminho destinado aos pedestres, no sentido sul da rodovia. O grupo, porém, optou por permanecer no sentido norte, onde estava localizado o próximo ponto de apoio da romaria.
Diante da permanência dos peregrinos em uma área de circulação de veículos, os policiais fizeram o controle do trânsito e reduziram a velocidade dos veículos para diminuir os riscos durante a passagem do grupo.
Segundo a PRF, a intervenção teve caráter preventivo e ocorreu diante de uma situação que já estava instalada. A corporação ressalta que a presença de pedestres em uma rodovia representa risco, mesmo com medidas de segurança, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é menor.
Orientações para os peregrinos
A PRF recomenda que os participantes da Romaria sigam os caminhos indicados pelas equipes de segurança e evitem as áreas destinadas à circulação de veículos.
Quando o deslocamento ocorrer próximo à rodovia, os peregrinos devem permanecer o mais distante possível da pista, caminhar de forma organizada e evitar dispersão. O grupo também deve ocupar o menor espaço possível.
Nos locais sem espaço específico para pedestres, a orientação é caminhar de frente para os veículos que vêm em sentido contrário. Já os ciclistas devem seguir no mesmo sentido dos veículos.
De acordo com a PRF, a organização ajuda a facilitar a percepção entre os diferentes usuários da rodovia e evita que ciclistas precisem entrar na pista para ultrapassar grupos de peregrinos.
Pontos de apoio
A PRF também orienta que os grupos planejem previamente os locais de parada e apoio, levando em consideração o sentido do deslocamento.
Sempre que possível, os pontos de descanso, alimentação e atendimento devem estar posicionados no sentido sul. A medida busca evitar que os peregrinos precisem mudar de sentido, atravessar a rodovia ou retornar pelo caminho para chegar aos locais de apoio.
A corporação reforça que a segurança durante a Romaria depende também da colaboração dos grupos. Planejamento, organização e atenção às orientações das equipes de segurança ajudam a reduzir os riscos durante o percurso até Aparecida.
A PRF informou que reconhece a importância da Romaria de Nossa Senhora Aparecida e atua para que os peregrinos possam concluir o trajeto com segurança.