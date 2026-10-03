O ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria mantido R$ 20 bilhões no exterior e não conseguia acessar os recursos diante do avanço das investigações sobre o Banco Master, segundo relato feito pelo cunhado dele, Fabiano Zettel, em uma conversa gravada. Zettel está preso no Vale do Paraíba.

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As informações foram divulgadas pela revista piauí, que obteve uma série de áudios e conversas de WhatsApp entre Zettel e uma mulher com quem ele manteve um relacionamento extraconjugal.